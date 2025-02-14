Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng. Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch, nghỉ mát theo quy định của Công ty., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Là cầu nối giữa sản phẩm/dịch vụ của công ty với khách hàng tiềm năng: Đại lý, Nhà phân phối, Thợ Mộc, Thợ nhôm kính, chủ công trình xây dựng, các Công ty Xây dựng...

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường cho sản phẩm khóa và phụ kiện cửa.

Tiếp nhận, xử lý và giải đáp các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng, báo cáo cấp Quản lý trực tiếp.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường có tố chất kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 25 triệu VND

Lương cứng: 8 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT

