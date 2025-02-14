Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Dùng Gia Đình Sapa Tại Hà Nộ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 51 Khương Thượng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng , các đại lý , siêu thị bán mặt hàng gia dụng thuỷ tinh

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Làm báo cáo công việc hàng ngày Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 1 năm kinh nghiệm, có phương tiện đi lại .

Nam nữ ko quan trọng

Làm việc tại công ty TNHH đồ dùng gia đình Sapa tại Hà Nội tại số 51 phố Khương Thượng - phường Trung Liệt - quận Đống Đa Hà nội

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Dùng Gia Đình Sapa Tại Hà Nộ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm và hưởng chế độ lương thưởng lễ

Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật cũng như các ngày lễ trong năm

Lương cứng 7tr chưa tính doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Dùng Gia Đình Sapa Tại Hà Nộ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.