Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Dùng Gia Đình Sapa Tại Hà Nộ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Dùng Gia Đình Sapa Tại Hà Nộ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 51 Khương Thượng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng , các đại lý , siêu thị bán mặt hàng gia dụng thuỷ tinh
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng
Làm báo cáo công việc hàng ngày Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 1 năm kinh nghiệm, có phương tiện đi lại .
Nam nữ ko quan trọng
Làm việc tại công ty TNHH đồ dùng gia đình Sapa tại Hà Nội tại số 51 phố Khương Thượng - phường Trung Liệt - quận Đống Đa Hà nội
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Dùng Gia Đình Sapa Tại Hà Nộ Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm và hưởng chế độ lương thưởng lễ
Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật cũng như các ngày lễ trong năm
Lương cứng 7tr chưa tính doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Dùng Gia Đình Sapa Tại Hà Nộ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
