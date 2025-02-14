Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

- Tư vấn trực tiếp, cung cấp báo giá các dịch vụ chăm sóc da, làm đẹp tại các chi nhánh Lavender By Chang

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thông hiểu rõ chi tiết về các dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao

- Chốt đơn, cung cấp các gói dịch vụ theo đúng nhu cầu khách hàng mong muốn tại Chi nhánh, duy trì và mở rộng thêm khách hàng tiềm năng

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/ tháng/ quý theo yêu cầu của cấp trên

- Thực hiện KPI cá nhân theo chỉ tiêu của Công ty

Nữ < 35 tuổi, ngoại hình đẹp, da sáng, Không có hình xăm quá to, lộ

Giọng nói truyền cảm, không nói giọng địa phương

Thái độ, tác phong nhanh nhẹn, ân cần, ứng xử linh hoạt, uyển chuyển trong giao tiếp khách hàng

Có ít nhất 1.5 - 2 năm kinh nghiệm, hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ đối với công việc trong ngành thẩm mỹ viện, spa (Ưu tiên biết về các máy móc công nghệ cao)

Thời gian làm việc: xoay 2 ca linh hoạt (tuần nghỉ 1 ngày)

Ca 1: 08h00 - 18h00

Ca 2: 10h00 - 20h00

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 30-60tr+++

Đóng BHXH, BHYT, BHTN (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party… tiêu chuẩn 5*

Được thưởng lễ tết 30/4, 2/9…………. thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14

Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng “Làm hết sức- Chơi hết mình”

Được training và tham gia các khóa học đào tạo phù hợp để phát triển bản thân và hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình

Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày (bữa trưa + bữa xế), hoa quả tráng miệng, đồng phục khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.