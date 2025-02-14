Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
- Hà Nội: + Mức lương, thưởng hấp dẫn theo thỏa thuận (Lương Từ 10
- 20 triệu đồng+ % Doanh Số) + Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật,...). + Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực cho nhóm sản phẩm chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang, C-arm...), can thiệp tim mạch.
+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới.
+ Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối.
+ Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
+ Thực hiện các công việc khác thuộc phòng KD theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có hiểu biết về thiết vị, vật tư y tế là lợi thế.
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Tại Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
