Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: + Mức lương, thưởng hấp dẫn theo thỏa thuận (Lương Từ 10 - 20 triệu đồng+ % Doanh Số) + Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật,...). + Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn., Quận Đống Đa

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực cho nhóm sản phẩm chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang, C-arm...), can thiệp tim mạch.

+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới.

+ Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối.

+ Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

+ Thực hiện các công việc khác thuộc phòng KD theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

+ Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: Kinh tế, thương mại, y dược, QTKD, Marketing, Ngoại ngữ, kỹ thuật, điện, điện tử y sinh, CNTT...

+ Có hiểu biết về thiết vị, vật tư y tế là lợi thế.

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

