Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn 20, Lakeview 2, 21 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm.,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (khách , đại lý, tạp hóa, siêu thị...)

Sử dụng các công cụ Social media để lan tỏa thương hiệu, sản phẩm đến Khách hàng

Tư vấn sản phẩm và chính sách bán hàng của công ty đến Khách hàng

Chạy thị trường,giới thiệu sản phẩm cho khách bán thử nghiệm

Tìm kiếm cách tiêu thụ,quảng bá sản phẩm trên các nền tảng xã hội

Duy trì liên hệ với khách hàng,xử lý các vấn đề của khách hàng.

Dưới 30 tuổi có kinh nghiệm về sale ( ít nhất là 1 năm)

Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Chịu được áp lực

Khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng trung.

Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 đến 10 triệu + % hoa hồng + thưởng đội nhóm (+ 1 triệu đối với ứng viên biết tiếng trung)

Được đóng bảo hiểm đầy đủ.

Được thưởng nếu làm tốt công việc

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày Lễ theo quy định của Nhà nước

Được thăng tiến nếu thược hiện tốt công việc

Làm việc trong môi trường startup - nhân sự trẻ năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

