Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - 397 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 3, Phường 3, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Khai thác Khách hàng từ data nội bộ

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh truyền thông khác nhau (gọi điện thoại, email, mạng xã hội, ...)

Thực hiện tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm bảo hiểm.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp bảo hiểm phù hợp.

Hoàn tất thủ tục hồ sơ bảo hiểm cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Ưu tiên Ứng viên có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc. Ham học hỏi, năng động, nhiệt tình.

Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, đặc biệt là trong ngành bảo hiểm hoặc tài chính.

Tại Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp công việc + hoa hồng kinh doanh hấp dẫn (có thể thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm bảo hiểm và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng doanh số theo quý/năm, tháng 13

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin