Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực đồ uống, đặc biệt là bia.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Đạt được mục tiêu doanh số bán hàng được giao.
Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế, marketing.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng.
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.
Có hiểu biết về thị trường bia hoặc đồ uống là một lợi thế.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (theo năng lực và kinh nghiệm).
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Thưởng lễ, tết, thưởng doanh số theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BIA THẾ HỆ MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 376 Nguyễn Thiện Thuật, Nhân Hòa, Mỹ Hào Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

