Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm data khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng, tăng tỉ lệ khách hàng chuyển đổi

Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, tìm hiểu, phân tích nhu cầu hàng hóa của khách hàng/thị trường

Tiến hành chào hàng, đàm phán, xác lập hợp đồng bán

Tư vấn các thông tin về giá cả, sản phẩm của Công ty

Báo cáo theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên có kinh nghiệm Sale)

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, có khản năng đàm phán

- Đam mê kinh doanh, thích đi thị trường

- Ưu tiên nam

- Chăm chỉ, cầu tiến, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9tr - 20tr (Lương Cứng không ảnh hưởng bởi doanh số)

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company

