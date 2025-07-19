Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Bao Bì Tân Thành Đạt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1-3 năm kinh doanh sản phẩm bao bì hoặc kinh doanh khác.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế, thương mại

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động và nhiệt tình.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ứng viên có bằng lái xe B2

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Bao Bì Tân Thành Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Bao Bì Tân Thành Đạt

