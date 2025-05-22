Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)

- Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.

- Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

- Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

- Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành

- Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

- Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

- Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

- Không có hình xăm trên người.

- Có bằng lái xe máy.

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Thời gian thử việc: 1 tháng

* Tổng thu nhập (gross): 10 triệu ~ 15 triệu đồng/tháng.

- Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, chi phí đi công tác, khoản tiền đóng BHXH theo luật.

- Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net

* Chế độ phúc lợi:

- Tăng lương hằng năm.

- Thưởng: 2 lần/năm

- Thưởng thâm niên

- Tham quan nghỉ mát hằng năm.

- Phép năm theo Luật Lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

* Điều kiện làm việc:

- Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

* Nơi làm việc :

+ Chục đường Phó Đức Chính, Như Thượng Thượng, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên

+ 87 Phố mới An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin