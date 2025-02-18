Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Three Bond Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 19 Triệu

Công TY TNHH Three Bond Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công TY TNHH Three Bond Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Three Bond Việt Nam

Mức lương
16 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 1, Phòng 1.2, Tòa nhà E.town 5, Số 364, Đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

o Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại là các tập đoàn, nhà máy sản xuất.
o Chịu trách nhiệm các hoạt động bán hàng trực tiếp, hợp đồng, theo dõi đơn hàng… nhằm đảm bảo doanh số và doanh thu mục tiêu
o Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề sau bán hàng.
o Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường.
o Giới thiệu sản phẩm, tư vấn kỹ thuật, xác định nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
o Chủ động thiết lập KPI theo Tháng, Quý, Năm.
o Báo cáo định kỳ và các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
o Tiếng Anh giao tiếp tốt, sử dụng tốt vi tính văn phòng
o Có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục&chăm sóc khách hàng

Tại Công TY TNHH Three Bond Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

o Lương cơ bản 16.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + Thưởng Doanh số theo quí
o Thưởng lễ, tết ít nhất 2 tháng lương
o Làm việc 5 ngày/tuần Từ T2 đến T6
o Đi công tác bằng xe ô tô công ty - có tài xế, Laptop cá nhân công ty cung cấp, phụ cấp công tác phí, công ty thanh toán tiền điện thoại
o Nhiều cơ hội học tập & đào tạo tại nước ngoài
o Đóng BHXH full lương cơ bản, ngày phép theo Luật hiện hành + bonus 2 ngày phép/năm
o Du lịch hàng năm, Teambuilding hàng tháng, quý, năm
o Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển bản thân
o Đánh giá tăng lươnghàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Three Bond Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Three Bond Việt Nam

Công TY TNHH Three Bond Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 196 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

