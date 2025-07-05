Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MED HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 19 Triệu

Mức lương 16 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

Tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong lĩnh vực thương mại và bán lẻ.

Theo dõi, kiểm soát chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra: hóa đơn mua hàng, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ...

Lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN...) định kỳ và phối hợp làm việc với cơ quan thuế khi cần.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác, làm hồ sơ thanh toán.

Kiểm soát lại kho và gạch nợ của kế toán viên

Thống kê, phân tích chi phí và lợi nhuận theo từng lô hàng nhập khẩu

Lập báo cáo tài chính định kỳ: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Theo dõi thu, chi hợp đồng lên báo cáo quản trị.

Làm lương tháng cho toàn công ty và lương doanh thu cho bộ phận kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành thương mại và bán lẻ

2 năm kinh nghiệm trở lên

thương mại và bán lẻ

Am hiểu chế độ kế toán Việt Nam và luật thuế hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISAhoặc tương đương) và Excel.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt, cẩn thận và trung thực.

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản từ 16tr-19tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Lương tháng 13, thưởng nóng, nghỉ lễ tết theo quy định

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

