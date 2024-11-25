Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

1. Thiết lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh

• Lập kế hoạch bán hàng và triển khai tới đội ngũ nhân viên nhằm khai thác hiệu quả nhóm khách hàng: Mini Mart, Hệ thống siêu thị Winmart, Go,...

• Chia chỉ tiêu chi tiết đến từng NVBH theo từng khu vực để đảm bảo hoàn thành tổng chỉ tiêu

• Đàm phán với đối tác để hoàn thành mục tiêu doanh số tháng và thực hiện các hoạt động Maketing theo từng tháng/quý

2. Quản lý doanh số bán và tồn kho tại NPP

• Theo dõi, phân tích, đánh giá doanh số bán ra hằng ngày/tuần/tháng của từng nhân viên bán hàng để lên kế hoạch hành động thích ứng kịp thời nhằm đạt mục tiêu tháng

• Quản lý tồn kho theo từng cửa hàng tránh tình trạng thiếu hàng hoặc hàng hết date tại kho siêu thị

• Đảm bảo tồn kho tại siêu thị để bán hàng theo hợp đồng để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường

3. Phát triển đội ngũ

• Lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển dụng nhân sự theo định biên.

• Lập kế hoạch đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo thông qua huấn luyện thực địa

• Xây dựng tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc cho từng nhân viên cụ và tuyến bán hàng cụ thể

• Đánh giá thực hiện kế hoạch và hiệu quả của từng nhân viên thông qua huấn luyện thực địa

4. Thực hiện các quy định của công ty

5. Triển khai các chương trình kinh doanh, hoạt động maketing và những yêu cầu khác