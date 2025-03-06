Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Theo Data khách hàng có sẵn, tư vấn, gửi catalogue, báo giá, chốt hợp đồng quà tặng doanh nghiệp, in ấn logo thương hiệu cho khách hàng Doanh nghiệp B2B.

=> (Đây là cách giúp bạn rèn luyện kỹ năng, tuy duy học hỏi, phát huy năng lực quản trị kinh doanh thực tiễn trực chiến.)

Tiếp nhận thông tin Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng hiện tại và khách hàng mới, lên đơn hàng, theo dõi tiến độ đơn hàng.

=> (Đây là kiến thức giúp bạn hiểu biết về quy trình, vận hành bán hàng B2B trong doanh nghiệp).

Xây dựng khách hàng thân thiết, thường xuyên tương tác, cập nhật sản phẩm mới cho Khách hàng.

=> (Đây là kinh nghiệm giúp bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tự tin)

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và Marketing của công ty.

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Thực tập trong 03 tháng, full thời gian từ thứ 2 – thứ 7

Trình độ học vấn: Sinh viên năm cuối, báo cáo khoá luận kỳ cuối của các trường Cao Đẳng, Đại Học hoặc Sinh Viên mới ra trường đang đợi bằng

Giọng nói rõ ràng, thích giao tiếp hài hước, hoạt ngôn vui vẻ, nhiệt huyết, tự tin.

Thành thạo bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tư duy học hỏi, làm việc độc lập, tính kỷ luật trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH BẠN NHẬN ĐƯỢC:

Hỗ trợ tài chính: Hỗ trợ lương cứng 2.000.000vnđ và các khoản thưởng hấp dẫn xứng đáng.

Được cung cấp số liệu, dấu mộc, đánh giá, hướng dẫn: Hoàn thành xuất sắc khóa luận báo cáo thực tập.

Đào tạo chuyên sâu: Học hỏi từ những người giỏi nhất giúp bạn nắm vững kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết.

Phát triển bản thân: Cơ hội tham gia vào các công việc thực tế, rèn luyện tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Trải nghiệm thực tế: Được tham gia vào các hoạt động kinh doanh và marketing thực tiễn.

Cải thiện kỹ năng giao tiếp: Rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.

Môi trường làm việc trẻ trung: Đồng nghiệp thân thiện, năng động và sáng tạo, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Cơ hội thăng tiến : Được đào tạo chuyên sâu có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến dựa trên năng lực và đóng góp của bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm

