Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Nắm cơ bản thông tin về thị trường tại khu vực mình làm việc. Hiểu cơ bản các lợi thế cạnh tranh và điểm yếu của đối thủ. Thu thập thông tin từ khách hàng về thị trường và đối thủ

Tiếp nhận chỉ tiêu và lập kế hoạch triển khai cá nhâ đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số (chỉ tiêu) theo từng tháng; Lên kế hoạch tiếp cận, gặp gỡ và tiếp các khách hàng mục tiêu (trong danh mục pipeline hàng tháng)

Giới thiệu/trình bày các giải pháp tin đăng/sản phẩm BDS cho các KH B2B/B2C; Thực hiện hoạt động bán hàng theo kế hoạch được phân công. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và thiết lập mối quan hệ kinh doanh lâu dài với các KH B2B (doanh nghiệp môi giới bất động sản/ doanh nghiệp truyền thông) và B2C (Môi giới Bát động sản – Khách hàng cá nhân) để bán các giải pháp đăng tin và tiếp thị trực tuyến cho thị trường bất động sản. Tư vấn kế hoạch sử dụng các sản phẩm trong tài khoản cho KH để nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như doanh số bán hàng của KH; và giảm số dư DTSD.

Thực hiện báo cáo kết quả doanh thu tiền về và sử dụng định kỳ ngày/tuần/tháng theo các KH mà mình quản lý, Báo cáo dự thu định kỳ dựa trên pipeline khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi, Báo cáo tốc độ sử dụng, khả năng đóng tiền cũng như tiến độ theo tháng/quý

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng quan trọng thông qua việc tạo ra niềm tin, cung cấp giải pháp và dịch vụ xuất sắc, và lắng nghe các phản hồi của họ. Lên kế hoạch chăm sóc KH và cá nhân những người quyết định ở các DN. Hỗ trợ, thực hiện các chương trình tri ân và tham gia các sự kiện thường niên tổ chức bởi BDS

Tuân thủ các quy chuẩn, hướng dẫn và hệ thống dánh giá chất lượng dịch vụ/chất lượng cuộc gọi/chất lượng chăm sóc KH. Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng trong/sau bán. Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp cho KH của mình

Tuân thủ các quy trình quy định của công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có 6 tháng kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng hoặc telesales;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt;

Có sự kiên trì của người làm telesales;

Độ tuổi trong khoảng 20-35 tuổi;

Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.

Tại Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Thu nhập trung bình từ 10-20 triệu. Trong đó thử việc 2 tháng hưởng 7 - 8 triệu lương cứng/tháng + % hoa hồng. Chính thức hưởng 7 - 9 triệu lương cứng/tháng + % hoa hồng...

Hoa hồng lũy tiến: 4,8 - 8,5%;

Được làm việc tại môi trường 100% vốn đầu tư nước ngoài. Cơ hội học tập và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI (1-2 tháng lương/năm), thưởng tất cả các ngày nghỉ Lễ và Tết trong năm từ 300,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ/lần; thưởng theo quý; khám sức khỏe định kỳ;

20 ngày nghỉ có hưởng lương/năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...), Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện VNI

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty;

Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tháp B - Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, Phường 12, Quận 10

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam

