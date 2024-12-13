Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Chế biến các loại bánh theo kế hoạch của giám sát và trợ lý giám sát :

Đảm bảo rã đông nguyên liệu đã chế biến từ hôm trước đủ để chế biến trong ngày.

Đảm bảo ủ bánh, nướng bánh đúng công thức, đúng thời gian.

Trang trí thành phẩm hoặc bán thành phẩm theo đúng tiêu chuẩn của phiếu kỹ thuật.

Dự trù đủ số lượng bán trong ngày theo nguyên tắc bánh chủ lực làm trước, sau đó đến các loại bánh tiếp theo trong danh sách.

Làm bánh gối đầu cho ngày hôm sau. theo kế hoạch của giám sát và trợ lý giám sát.

Đảm bảo sơ chế, tẩm ướp nguyên liệu, bảo quản đủ để chuẩn bị chế biến cho ngày hôm sau.

Hỗ trợ bán hàng:

Đóng gói và dán tem sản phẩm.

Trưng bày hàng hóa, bảng giá sản phẩm.

Vệ sinh kho, quầy kệ: đảm bảo các kho lạnh, kho nguyên liệu, máy móc thiết bị,tủ kệ trưng bày... luôn sạch sẽ sau cuối ca làm việc

Kiểm tồn kho nguyên liệu, đảm bảo lượng tồn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Tránh hao hụt, thất thoát.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: trên 18 tuổi

Khóa học: Khóa làm bánh, VSATTP...

Tính cách: Khéo léo, Cẩn thận, trung thực, giao tiếp tốt. Khả năng chịu áp lực cao; Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm 50.000/ngày

Lương tháng 13+

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

BHXH, BHYT, BHTN trên tổng lương, bảo hiểm tai nạn 24/24.

Các chế độ phúc lợi khác của công ty và công đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 8/3, Lễ, Tết, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin