Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Lô 320, KQHCIC8, Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế, Hương Thuỷ, Thị xã Hương Thủy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thủ kho - quản lý kho hàng
- Cập nhật số liệu, phân loại Kho và tiến hành xuất nhập hàng hóa
- Theo dõi số liệu NXT hàng hóa, Thống kê và lên phương án đề xuất mua hàng cần thiết nhằm tránh sự thiếu hụt
- Kiểm kê toàn bộ hàng hóa, đối chiếu số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với sổ sách ghi chép và làm báo cáo cuối tháng theo quy định.
- Lưu trữ chứng từ liên quan đến Kho
- Biết sử dụng phần mềm Misa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm Kho từ 1 năm trở lên
Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán, excel, word…
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực và trung thành, bảo mật tốt.

Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp: theo thoả thuận
- Thưởng: theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
- Được hưởng BHXH, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.
-Xét tăng lương 1 lần 1 năm
-Được tham gia Tembuilding, du lịch trong năm
-Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 81 Tôn Thất Dương Kỵ, TP Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

