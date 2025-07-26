Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Lô 320, KQHCIC8, Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế, Hương Thuỷ, Thị xã Hương Thủy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thủ kho - quản lý kho hàng

- Cập nhật số liệu, phân loại Kho và tiến hành xuất nhập hàng hóa

- Theo dõi số liệu NXT hàng hóa, Thống kê và lên phương án đề xuất mua hàng cần thiết nhằm tránh sự thiếu hụt

- Kiểm kê toàn bộ hàng hóa, đối chiếu số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với sổ sách ghi chép và làm báo cáo cuối tháng theo quy định.

- Lưu trữ chứng từ liên quan đến Kho

- Biết sử dụng phần mềm Misa

Trình độ: Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm Kho từ 1 năm trở lên

Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán, excel, word…

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực và trung thành, bảo mật tốt.

Tại Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao QUỐC ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp: theo thoả thuận

- Thưởng: theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

- Được hưởng BHXH, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.

-Xét tăng lương 1 lần 1 năm

-Được tham gia Tembuilding, du lịch trong năm

-Cơ hội thăng tiến trong công việc

