Tuyển Nhân viên kinh doanh Hanwha Vision Vietnam Company Limited làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited
- Bắc Ninh: Plot O
- 2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 550 - 650 USD
- Thực hiện nhập - xuất khẩu hàng hóa đúng với loại hình tờ khai của công ty chế xuất
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng
- Kiểm soát công nợ dịch vụ của các đối tác trong nước, lưu trữ hồ sơ theo đúng qui định của công ty
- Hàng tháng kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập - xuất khẩu theo tờ khai hải quan với số lượng thực tế theo sổ sách hệ thống ghi nhận của công ty
- Có hiểu biết về cách xây dựng định mức, quản lý sự thay đổi của định mức
Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm hiểu biết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu từ 1-2 năm trở lên, kinh nghiệm làm thanh khoản, chuẩn bị hồ sơ chứng từ cho kiểm tra sau thông quan
- Có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn với số lượng tờ khai, số lượng nguyên vật liệu, mã thành phẩm lớn là một lợi thế
*QUYỀN LỢI
- Thu nhập : Lương ( Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng hè 50% tháng lương
Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI