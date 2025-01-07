Tuyển Nhân viên kinh doanh Hanwha Vision Vietnam Company Limited làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 650 USD

Hanwha Vision Vietnam Company Limited
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Hanwha Vision Vietnam Company Limited

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited

Mức lương
550 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Plot O

- 2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 550 - 650 USD

- Thực hiện nhập - xuất khẩu hàng hóa đúng với loại hình tờ khai của công ty chế xuất
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng
- Kiểm soát công nợ dịch vụ của các đối tác trong nước, lưu trữ hồ sơ theo đúng qui định của công ty
- Hàng tháng kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập - xuất khẩu theo tờ khai hải quan với số lượng thực tế theo sổ sách hệ thống ghi nhận của công ty
- Có hiểu biết về cách xây dựng định mức, quản lý sự thay đổi của định mức

Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành liên quan. Tiếng Anh giao tiếp trong công việc
- Có kinh nghiệm hiểu biết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu từ 1-2 năm trở lên, kinh nghiệm làm thanh khoản, chuẩn bị hồ sơ chứng từ cho kiểm tra sau thông quan
- Có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn với số lượng tờ khai, số lượng nguyên vật liệu, mã thành phẩm lớn là một lợi thế
*QUYỀN LỢI
- Thu nhập : Lương ( Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng hè 50% tháng lương

Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot O-2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

