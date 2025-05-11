Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hòa Lạc Plaza, Thạch Thất ...và 2 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Liên hệ tư vấn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn Data được phân bổ.

Được cung cấp data nóng từ phòng Marketing

Xây dựng và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm tăng tỷ lệ tái ký.

Chăm sóc và hỗ trợ học viên trong quá trình học, tạo trải nghiệm khách hàng tốt nhất để tăng giới thiệu nguồn khách hàng mới

Làm việc với Tester để lấy kết quả của học viên và tư vấn khóa học phù hợp trình độ của học viên

Nhập kết quả chăm sóc/Nhập đơn hàng lên hệ thống CRM để theo dõi tình trạng contact/khách hàng.

Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong quá trình học tại trung tâm.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/kinh nghiệm/chăm sóc khách hàng/ telesales,... là một lợi thế

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt và nhanh nhạy.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Cầu tiến, ham học hỏi và phát triển.

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000VNĐ - 35.000.000VNĐ [Lương cứng 6.000.000 - 22.000.000 VNĐ + phụ cấp + thưởng + % hoa hồng].

Thử việc nhận từ 85% - 100% lương cứng + PC + thưởng hoa hồng

Miễn phí 100% các khóa học tại IELTS LangGo.

Miễn phí 100% các khoá học tại Trường doanh nhân HBR. (Khóa học về AI, Marketing, Truyền thông, Kinh Doanh, Nhân Sự...)

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, minh bạch thưởng KPI, thưởng lương tháng 13 theo cơ chế/quy định công ty.

Thưởng tuần, tháng, quý, năm; Thưởng best sales; Thưởng phòng kinh doanh

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại IELTS LangGo và HBR Holdings.

Hưởng 12 ngày phép/năm và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 30/4, 01/5, 02/9, ...).

Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 ...)

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ, event hàng tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng, Noel,...), du lịch, team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Được training bài bản và chuyên môn theo các Module độc quyền chuyên sâu của trung tâm, công ty.

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích nhân sự nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến sự nghiệp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành Leader teamsize 5 - 8 nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

