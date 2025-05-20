Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát, thu thập, phân tích dữ liệu (nhu cầu của khách hàng, chính sách, giá,…);

Phát triển thị trường kinh doanh theo chiến lược, kế hoạch của Công ty (mở rộng hệ thống khách hàng, hệ thống nhà cung cấp,…);

Xây dựng các kế hoạch, phương án kinh doanh; Triển khai và kiểm soát các kế hoạch, phương án được duyệt nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất và báo cáo kết quả thực hiện.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25 trở lên

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng

- Có kinh nghiệm đi làm từ 1 năm trở lên, có kinh nghiệm làm trợ lý, sale là một lợi thế

- Có thể đi công tác các tỉnh, nước ngoài khi cần

- Có khả năng chịu áp lực công việc, trung thực, cầu thị, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Phụ cấp: Từ 12-15 tr/tháng (tùy vào năng lực và kinh nghiệm ứng viên)

- Thưởng năm: 1-3 % lợi nhuận ròng của công ty tùy theo mức độ cống hiến và hiệu quả công việc.

- Hưởng chế độ theo đúng quy định luật LĐ Việt Nam, thưởng Lễ, Tết, du lịch mỗi năm 1 lần, quà tặng, tổ chức ăn uống các dịp đặc biệt, phép năm,...

- Môi trường làm việc: Sếp và đồng nghiệp thân thiện, dễ mến, hào phóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin