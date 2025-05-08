Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Thực hiện đón tiếp và tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính tại cửa hàng
Tham gia các chương trình marketing của cửa hàng
Lập các chứng từ liên quan đến giao dịch, lưu trữ chứng từ theo quy định
Chăm sóc khách hàng vay tại cửa hàng
Bảo đảm tuân thủ các quy định của công ty về hợp đồng, thủ tục cho vay
Các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng phòng Giao dịch
Ứng viên được chủ động chọn địa điểm làm việc gần nhất với địa chỉ đang sinh sống

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cùng ngành nghề
Yêu thích KINH DOANH, có định hướng phát triển về kinh doanh
Có kỹ năng sale, chăm sóc khách hàng tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp ăn ca 35.000đ/ngày + KPI. Thu nhập đến 20 triệu +++
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Hưởng 12 ngày nghỉ phép
Tháng thứ 13, thưởng theo KPIs hàng tháng, thưởng cuối năm
Mua thêm bảo hiểm Bảo Việt chăm sóc sức khoẻ
Được đào tạo về sản phẩm, quy trình, kiến thức tài chính
Môi trường làm việc nước ngoài chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng giao dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

