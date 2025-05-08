Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Thực hiện đón tiếp và tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính tại cửa hàng

Tham gia các chương trình marketing của cửa hàng

Lập các chứng từ liên quan đến giao dịch, lưu trữ chứng từ theo quy định

Chăm sóc khách hàng vay tại cửa hàng

Bảo đảm tuân thủ các quy định của công ty về hợp đồng, thủ tục cho vay

Các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng phòng Giao dịch

Ứng viên được chủ động chọn địa điểm làm việc gần nhất với địa chỉ đang sinh sống

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cùng ngành nghề

Yêu thích KINH DOANH, có định hướng phát triển về kinh doanh

Có kỹ năng sale, chăm sóc khách hàng tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp ăn ca 35.000đ/ngày + KPI. Thu nhập đến 20 triệu +++

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Hưởng 12 ngày nghỉ phép

Tháng thứ 13, thưởng theo KPIs hàng tháng, thưởng cuối năm

Mua thêm bảo hiểm Bảo Việt chăm sóc sức khoẻ

Được đào tạo về sản phẩm, quy trình, kiến thức tài chính

Môi trường làm việc nước ngoài chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng phòng giao dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

