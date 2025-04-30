Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIELER GERMANY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIELER GERMANY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu Dabaco Đình Bảng, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao
Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.
Sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.
Tại CÔNG TY TNHH KIELER GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng doanh số, thưởng lễ, tết và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến trong công ty.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIELER GERMANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
