Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- đối diện số 45 phố Hồ Đắc Di, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)
-
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)
- Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.
Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.
- Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
- Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
- Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi
-
Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi
- Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành
Trung cấp,
Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành
- Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
- Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
- Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
- Không có hình xăm trên người.
Không có hình xăm trên người.
- Có bằng lái xe máy.
Có bằng lái xe máy.

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian thử việc: 1 tháng
-
Thời gian thử việc
: 1 tháng
* Tổng thu nhập (gross): 10 triệu ~ 15 triệu đồng/tháng.
* Tổng thu nhập (gross): 10 triệu
~ 15
triệu đồng/tháng.
※ Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net
- Tăng lương hằng năm.
- Thưởng: 2 lần/năm
- Thưởng thâm niên
- Tham quan nghỉ mát hằng năm.
- Phép năm theo Luật Lao động
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

