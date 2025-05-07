Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH Á CHÂU làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 96 Bình Than, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ du lịch của công ty.

Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Tổng hợp, báo cáo doanh thu, tiến độ công việc và các thông tin khác liên quan đến khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng và kiến thức về du lịch.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng và đơn hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung là lợi thế

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch (hoặc kinh nghiệm bán hàng trong các ngành khác).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Có đam mê với ngành du lịch và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Có kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ du lịch (tour, vé máy bay, khách sạn,...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và kiến thức về du lịch.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH TRÌNH Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.