Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 100 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
6 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 100 Triệu

*Thực trạng
- Các sinh viên ra trường không biết bắt đầu từ đâu
- Các công ty bất động sản tuyển vào cam kết trả full lương cứng nhưng thực tế tầm 3 tháng không có doanh số thì sẽ bị cắt lương và đào thải.
- Nhân sự mới sẽ phải tự bỏ chi phí chạy Marketing
- Không có người hỗ trợ trong quá trình làm việc
*Chúng tôi cam kết
- Trả full lương cứng đến khi nào bạn cảm thấy không phù hợp với nghề , chỉ cần bạn cố gắng mỗi ngày.
- Cam kết hỗ trợ 100% chi phí Marketing
- Cam kết đào tạo kiến thức bài bản từ:
+ Kỹ năng maketing
+ Quy trình bán hàng
+ Pháp lý bất động sản
+ Tài chính – Ngân hàng
Ø Chúng tôi cam kết sẽ đào tạo bạn thành một cái nghề
Ø
Chúng tôi cam kết sẽ đào tạo bạn thành một cái nghề
*. Mô tả công việc:
*
. Mô tả công việc:
- Nắm vững các thông tin về dự án chung cư Hà Nội, liền kề biệt thự Hà Nội.( trừ các sản phẩm thổ cư)
- Nắm vững các thông tin về dự án
- Tư vấn dự án, xác định nhu cầu, đưa khách hàng đi trải nghiệm dự án. Mỗi quá trình tư vấn đều có trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ, face to face 1:1.
- Tư vấn dự án,
- Chúng tôi cam kết trong 1 tháng đầu tiên , các bạn sẽ chốt được hợp đồng đầu tiên.
-
- Làm việc tại văn phòng

Với Mức Lương 6 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên kinh nghiệm sale, telesales từ 6 tháng trở lên
- Ưu tiên kinh nghiệm sale, telesales từ 6 tháng trở
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có Laptop và phương tiện đi lại
Có Laptop và phương tiện đi lại

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 6 – 40 – 80 – 100 triệu ( Gồm: Lương cứng + %hoa hồng + chương trình thu đua)
- Được đóng BHXH khi lên chính thức
- Hỗ trợ điện thoại, vé xe,....
- Các chế độ phúc lợi: Thưởng, Nghỉ lễ, Tết, Sinh nhật, Bóng đá ( Chiều thứ 7 hàng tuần), Cầu lông(Chiều thứ 5 hàng tuần), Du lịch,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

