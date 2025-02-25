Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Mức lương
6 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh

- Shop house The Emerald Golf View, Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Bình Dương, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

Chăm sóc, tạo dựng và phát triển khách hàng tiềm năng.
Nắm vững các thông tin về những dự án công ty đang triển khai, phân phối.
Tìm kiếm khách hàng thông qua công cụ Marketing online & offline.
Lập kế hoạch bán hàng theo từng dự án Công ty phân phối.
Tham dự các sự kiện liên quan đến dự án nhằm tư vấn và chốt deal.
Hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.
Thực hiện các nghiệp vụ được đào tạo như: tư vấn, giao tiếp, đàm phán, thương lượng, chốt sale.
Nhận thông tin, hỗ trợ khách hàng những công tác liên quan đến sản phẩm, hợp đồng, cách thức thanh toán và những công tác liên quan khác.
Thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán cũng như hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán.
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 08h00-17h30; Thứ Bảy: 08h00– 12h00

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 20-35 tuổi, có laptop và phương tiện đi lại.
Nam / Nữ từ 20-35 tuổi
có laptop và phương tiện đi lại.
Có đam mê kinh doanh, phát triển thu nhập.
Ứng viên có ngoại hình, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực BĐS hoặc các ngành dịch vụ có liên quan (tài chính/oto, bảo hiểm...).
Khả năng làm việc độc lập và tư duy kinh doanh;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt, tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản lũy tiến 6.000.000đ - 18.000.000đ + hoa hồng + thưởng
6
000.000đ - 18.000.000đ + hoa hồng + thưởng
Được đào tạo thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.
Hỗ trợ Marketing 2.000.000đ/tháng.
2
000.000đ
Mức Hoa hồng cao từ 45%/sản phẩm. Thưởng nóng 20tr / 1 sản phẩm(Chi trong 72h).
Hoa hồng cao từ 45%/sản phẩm. Thưởng nóng 20tr / 1 sản phẩm(Chi trong 72h).
Hỗ trợ data khách hàng tiềm năng theo ngày.
Ký HDLD sau thử việc, chế độ phép năm theo quy định của Luật Lao Động, chế độ bảo hiểm.
Được training, đào tạo xuyên suốt quá trình tham gia kinh doanh.
Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thỏa thuận khác (du lịch, teambuilding, party happy hour, quà Lễ/Tết,...)
Môi trường vui vẻ, nhiệt huyết, chính trực, công bằng, nhiều cơ hội phát triển bản thân.
CAM KẾT CHI TRẢ LƯƠNG VÀ HOA HỒNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG HẠN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

