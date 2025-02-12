Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ......

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

- Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo địa bàn được giao;
- Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh và lập kế hoạch công việc để thực hiện chỉ tiêu được giao;
- Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý;
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng;
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của khách hàng, quản lý database khách hàng;
- Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc và ủy quyền;

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ô tô, Kỹ thuật...
- Có ít nhất 03-06 tháng kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, bán hàng, telesale, chăm sóc khách hàng .... ở tất cả các ngành nghề khác.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy, giao tiếp tốt.
- Sử dụng máy tính cá nhân kho làm việc
(Có nhận sinh viên ngành ô tô mới ra trường có kĩ năng tốt, công ty sẽ đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 173, Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố 7, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

