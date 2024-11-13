Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 70 Triệu

Mức lương 6 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Quý Hạnh, 165 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 6 - 70 Triệu

Mảng kinh doanh: Xây dựng và nội thất (Không yêu cầu kinh nghiệm vào sẽ đào tạo)

Mảng kinh doanh: Xây dựng và nội thất

- Chăm sóc khách hàng cao cấp hiện tại và khách hàng mới

- Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Tìm kiếm và mở rộng thị trường, thúc đẩy lợi nhuận.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Theo dõi quá trình thực hiện của công ty với khách hàng để có những góp ý và điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng đã cam kết với khách hàng. Đồng thời phối hợp với các bộ phận kỹ thuật và kế toán để đảm bảo việc thanh quyết toán của công ty với khách hàng.

- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm một cách thường xuyên, khoa học và phù hợp với quy định của doanh nghiệp.

- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty một cách hiệu quả nhất.

Với Mức Lương 6 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 năm kinh nghiệm về bán hàng, tư vấn, kinh doanh

- Không yêu cầu kinh nghiệm mảng nội thất, vào sẽ đào tạo

- Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc tốt.

- Kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc cao.

- Siêng năng, hoà đồng

- Có mắt thẩm mỹ.

- Có kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại là một lợi thế.

- Ưu tiên ngoại ngữ, ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6.000.000 + % hoa hồng cao + thưởng => up to 25 - 70 triệu/tháng

- Tăng lương định kì theo năm

- Thu nhập không giới hạn dựa trên chính sách % hoa hồng cao và hấp dẫn

- Được trang bị công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc cần thiết trong quá trình làm việc

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo qui định của công ty

- Hỗ trợ chuyên môn từ phía MKT – KT và trực tiếp từ GĐ công ty

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân và không giới hạn thăng tiến

- Lương tháng 13,14, team buiding, quà sinh nhật.... cùng các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin