Tuyển Nhân viên kinh doanh DNTN SX TM DV Tú Phượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 8 Triệu

Mức lương 65 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 65 - 8 Triệu

- Trưng bày, sắp xếp và kiểm kê hàng hóa.

- Tư vấn và bán hàng, nắm vững kiến thức sản phẩm.

- Bảo quản hàng hóa.

- Dựa theo sức bán, đề xuất đặt hàng cho của hàng trưởng.

- Giải đáp thắc mắc và xử ký khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Am hiểu về pha chế là một lợi thế.

Với Mức Lương 65 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng.

- Có khả năng chốt sale, thuyết phục và xử lý tình huống từ khách hàng.

- Quản lý và trưng bày hàng hóa theo quy định.

- Kỹ năng lắng nghe và kiên nhẫn.

- Thời gian làm việc: xoay ca 1 ngày sáng, 1 ngày tối: 7h-15h và 14h-22h.

- Làm việc tại 1 trong 2 địa chỉ:

Tony Fruit, Shophouse Sarimi B1-0.11, Tháp B1 - Khu đô thị SALA, 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Thủ Đức, Tp. HCM.

L4-SH.06, thuộc tòa nhà Landmark 4, Khu Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.

Tại DNTN SX TM DV Tú Phượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6.5 triệu + tiền tăng ca, phụ cấp cơm.

- Hợp đồng lao động, BHXH, 12 ngày phép năm và các chế độ khác theo Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN SX TM DV Tú Phượng

