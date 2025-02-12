Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 88 Song Hành, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
+ Phổ biến chương trình của công ty đang áp dụng
+ Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ cao từ 1m55
+ Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi - 38 tuổi
+ Giao tiếp tốt, siêng năng, đúng giờ.
+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Trên 7 Tr VND
Lương:
Địa điểm làm việc: Estella Place- 88 Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:
Phúc lợi khác
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9, Cao ốc văn phòng Phượng Long 2, số 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

