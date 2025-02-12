Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 88 Song Hành, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng

+ Phổ biến chương trình của công ty đang áp dụng

+ Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ cao từ 1m55

+ Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi - 38 tuổi

+ Giao tiếp tốt, siêng năng, đúng giờ.

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Trên 7 Tr VND

Lương:

Địa điểm làm việc: Estella Place- 88 Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc:

Phúc lợi khác

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

