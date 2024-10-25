Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Silver Star Media
- Hồ Chí Minh: 127 Đường số 5. Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ marketing/truyền thông/quảng cáo cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Lập kế hoạch bán hàng và đặt mục tiêu doanh số hàng tháng, quý
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
Tham gia các hoạt động xúc tiến bán hàng, sự kiện marketing của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng chịu áp lực công việc và sẵn sàng di chuyển
Tại Công ty CP Silver Star Media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến trong ngành marketing và truyền thông
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm và thưởng hiệu suất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Silver Star Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
