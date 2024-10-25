Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Đường số 5. Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ marketing/truyền thông/quảng cáo cho khách hàng tiềm năng Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại Lập kế hoạch bán hàng và đặt mục tiêu doanh số hàng tháng, quý Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh Tham gia các hoạt động xúc tiến bán hàng, sự kiện marketing của công ty

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ marketing/truyền thông/quảng cáo cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Lập kế hoạch bán hàng và đặt mục tiêu doanh số hàng tháng, quý

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh

Tham gia các hoạt động xúc tiến bán hàng, sự kiện marketing của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Có khả năng chịu áp lực công việc và sẵn sàng di chuyển

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng chịu áp lực công việc và sẵn sàng di chuyển

Tại Công ty CP Silver Star Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số Được đào tạo về kỹ năng bán hàng Cơ hội thăng tiến trong ngành marketing và truyền thông Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm Thưởng các ngày lễ lớn trong năm và thưởng hiệu suất công việc

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng

Cơ hội thăng tiến trong ngành marketing và truyền thông

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc cuối năm

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm và thưởng hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Silver Star Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin