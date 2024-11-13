Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Khảo sát thị trường: Tìm kiếm, phân tích và đánh giá thị trường trạm sạc xe điện, xác định các khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân).

Phát triển khách hàng: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trạm sạc xe điện của công ty.

Thương lượng và ký kết hợp đồng: Lập báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng: Cung cấp dịch vụ hậu mãi, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số: Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao.

Tham gia các hoạt động marketing: Tham gia các sự kiện, triển lãm, hội thảo để quảng bá sản phẩm và hình ảnh công ty.

Liên hệ khách hàng từ nguồn data của công ty

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng

Đặc biệt là các sản phẩm công nghệ, năng lượng.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Chế độ phúc lợi tốt.

