Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Kinh doanh điện mặt trời

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh điện mặt trời Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Khảo sát thị trường: Tìm kiếm, phân tích và đánh giá thị trường trạm sạc xe điện, xác định các khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân).
Phát triển khách hàng: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trạm sạc xe điện của công ty.
Thương lượng và ký kết hợp đồng: Lập báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng: Cung cấp dịch vụ hậu mãi, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Đạt được chỉ tiêu doanh số: Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao.
Tham gia các hoạt động marketing: Tham gia các sự kiện, triển lãm, hội thảo để quảng bá sản phẩm và hình ảnh công ty.
Liên hệ khách hàng từ nguồn data của công ty

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng
Đặc biệt là các sản phẩm công nghệ, năng lượng.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Chế độ phúc lợi tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 64 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

