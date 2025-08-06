Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 192 lê trọng tấn thanh xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

-Đóng gói hàng bình nước cho vào hộp dán tem để gửi cho các bên vận chuyển sản TMDT

Sắp xếp đếm lại số lượng hàng hoá trong kho.và kiểm số lượng hàng khi xe hàng về

In đơn hàng, dán mã vận đơn, đối chiếu và kiểm tra số lượng trước khi giao cho đơn vị vận chuyển.

Kiểm hàng hoàn, xử lý đổi/trả, và cập nhật tình trạng tồn kho lên hệ thống.

Giữ gìn vệ sinh kho, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 18–30, sức khỏe tốt, trung thực, siêng năng.

Có kinh nghiệm làm kho là một lợi thế (không bắt buộc).

Biết sử dụng điện thoại để thao tác đơn hàng và vận đơn.

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, làm việc nhóm tốt.

Có thể tăng ca trong giờ cao điểm hoặc dịp lễ/tết (nếu có đơn hàng nhiều).

Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7–12 triệu/tháng có chỗ ở (có phụ cấp + thưởng đơn hàng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE

