Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 192 lê trọng tấn thanh xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

-Đóng gói hàng bình nước cho vào hộp dán tem để gửi cho các bên vận chuyển sản TMDT
Sắp xếp đếm lại số lượng hàng hoá trong kho.và kiểm số lượng hàng khi xe hàng về
In đơn hàng, dán mã vận đơn, đối chiếu và kiểm tra số lượng trước khi giao cho đơn vị vận chuyển.
Kiểm hàng hoàn, xử lý đổi/trả, và cập nhật tình trạng tồn kho lên hệ thống.
Giữ gìn vệ sinh kho, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 18–30, sức khỏe tốt, trung thực, siêng năng.
Có kinh nghiệm làm kho là một lợi thế (không bắt buộc).
Biết sử dụng điện thoại để thao tác đơn hàng và vận đơn.
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, làm việc nhóm tốt.
Có thể tăng ca trong giờ cao điểm hoặc dịp lễ/tết (nếu có đơn hàng nhiều).

Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7–12 triệu/tháng có chỗ ở (có phụ cấp + thưởng đơn hàng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ĐỒ GIA DỤNG K-HOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 6 dãy C1 Khu TT Cục kỹ thuật nghiệp vụ II Bộ Công An, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

