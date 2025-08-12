Tuyển Nhân viên kho Hộ kinh doanh Cửa hàng Di động xanh 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 3/2, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt và an toàn.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm và quản lý.

Phát hành hàng hóa theo yêu cầu của các bộ phận.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Thực hiện các báo cáo về tình trạng hàng hóa trong kho.

Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong khu vực kho.

Tham gia vào quá trình tối ưu hóa quy trình quản lý kho.

Làm việc với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).

Nắm bắt nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại Hộ kinh doanh Cửa hàng Di động xanh 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Cửa hàng Di động xanh 2

