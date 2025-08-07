Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VIETTABLET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174 Cao Thắng, P.11 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phụ trách việc kế toán nội bộ của công ty, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo tài chính.

Thực hiện các công việc kế toán như ghi nhận, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào hệ thống.

Cập nhật và quản lý các chứng từ kế toán, đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ.

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán với các phòng ban liên quan.

Tham gia vào công tác kiểm kê, kiểm soát hàng tồn kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và kịp thời.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel để xử lý dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH VIETTABLET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETTABLET

