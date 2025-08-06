Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẮT THẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Khuyến Lương, Trần Phú, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

– Tổ chức, quản lý nhân công triển khai, lắp đặt hệ thống kiểm soát xe & ra vào

– Cấu hình thiết bị & cài đặt phần mềm (Access Control, Parking Software…)

– Kiểm tra, bảo trì, xử lý sự cố kỹ thuật

– Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng hệ thống

– Phối hợp triển khai cùng đội kỹ thuật, đảm bảo tiến độ dự án

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam, 22–35 tuổi

– Tốt nghiệp Trung cấp/CĐ/ĐH ngành: Điện – Điện tử – CNTT – Cơ khí

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kỹ thuật 1 năm (nếu chưa có sẽ được đào tạo)

– Biết đọc bản vẽ, sử dụng AutoCAD là lợi thế

– Chăm chỉ, trách nhiệm, làm việc độc lập & theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẮT THẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 7- 12 Triệu (Gồm Lương cứng + Phụ cấp)

Thưởng theo hiệu suất, thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, thưởng thâm niên và các dịp lễ tết

BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Thời gian thử việc từ 1 - 2 tháng tùy năng lực ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẮT THẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin