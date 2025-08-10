Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi xuất kho.

Báo cáo tình trạng hàng tồn kho định kỳ hoặc đột xuất cho quản lý.

Vệ sinh, bảo quản kho hàng sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường kho bãi.

Khả năng sử dụng máy tính, phần mềm quản lý kho (nếu có) là một lợi thế.

Có hiểu biết về các quy trình quản lý kho là một lợi thế.

Nắm vững các quy tắc an toàn lao động trong kho.

Tại CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến trong công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin