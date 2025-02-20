Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Hoàng Khải Ngân làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - J46 Tôn Đức Thắng - Xuân An - Phan Thiết, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Chủ động tìm kiếm khách hàng là các hộ kinh doanh trên địa bàn.

- Tư vấn gói dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Chấp nhận Sale thị trường đang chạy sản phẩm khác và muốn tặng thu nhập.

- Khu vực huyện như Tánh Linh, Đức Linh, Lagi sẽ làm việc tại khu vực của mình.

- Khu vực Ninh Thuận phỏng vấn và theo dõi, khai thác khách tại thị trường Ninh Thuận

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, Chưa có sẽ được đạo lại lại toàn bộ và sản phẩm và các kỹ năng sale, tư vấn,…

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thu nhập (lương cứng từ 7~20 t.riệu/tháng + HH tới 40% doanh thu) & Xét tăng lương cứng định kỳ 3 tháng.

-Môi trường trẻ trung, năng động, đào tạo tận tình trong thời gian đầu nhận việc.

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…);

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Hoàng Khải Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

-Có đam mê kinh doanh, có laptop cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Hoàng Khải Ngân

