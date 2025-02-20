Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Hoàng Khải Ngân làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Hoàng Khải Ngân
- Hưng Yên:
- J46 Tôn Đức Thắng
- Xuân An
- Phan Thiết, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Chủ động tìm kiếm khách hàng là các hộ kinh doanh trên địa bàn.
- Tư vấn gói dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
- Chấp nhận Sale thị trường đang chạy sản phẩm khác và muốn tặng thu nhập.
- Khu vực huyện như Tánh Linh, Đức Linh, Lagi sẽ làm việc tại khu vực của mình.
- Khu vực Ninh Thuận phỏng vấn và theo dõi, khai thác khách tại thị trường Ninh Thuận
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, Chưa có sẽ được đạo lại lại toàn bộ và sản phẩm và các kỹ năng sale, tư vấn,…
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Môi trường trẻ trung, năng động, đào tạo tận tình trong thời gian đầu nhận việc.
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…);
Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Hoàng Khải Ngân Thì Được Hưởng Những Gì
-Có đam mê kinh doanh, có laptop cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Hoàng Khải Ngân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
