Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định
- Bình Định: thứ 2 – thứ 7 Đóng bảo hiểm theo quy định Luật lao động Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ tết , nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động và của Công ty. Có thưởng lễ và lương tháng 13. Bao ăn trưa. Phụ cấp Sim điện thoại, Huyện Phù Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển mối quan hệ
Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Đề xuất xây dựng, hỗ trợ và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị nhằm mở rộng tệp khách hàng
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Học vấn: Trung cấp Cao đẳng Đại học
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề.
Nhạy bén, khéo léo, sức khỏe tốt.
Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
