Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: thứ 2 – thứ 7 Đóng bảo hiểm theo quy định Luật lao động Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ tết , nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động và của Công ty. Có thưởng lễ và lương tháng 13. Bao ăn trưa. Phụ cấp Sim điện thoại, Huyện Phù Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển mối quan hệ

Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Đề xuất xây dựng, hỗ trợ và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị nhằm mở rộng tệp khách hàng

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 tuổi

Giới tính: Nam

Học vấn: Trung cấp Cao đẳng Đại học

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề.

Nhạy bén, khéo léo, sức khỏe tốt.

Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định

