Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
- Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tìm kiếm phát triển khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện, tiệc cưới
Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng.
Tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng.
Làm hợp đồng, kí kết hợp đồng đặt tiệc với khách hàng..
Triển khai, giám sát các chương trình tiêc cho khách hàng.
Nam / Nữ tuổi từ 23 đến 35.
Có kinh nghiệm về sale nhà hàng, tư vấn tiệc là lợi thế
Giao tiếp tự tin, phong thái chuyên nghiệp
Trung thực và tận tâm với công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiệc cưới – sự kiện
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: Fulltime
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.
- Chịu trách nhiệm tăng doanh thu dịch vụ ẩm thực, hội nghị, tiệc
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
