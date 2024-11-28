Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tìm kiếm phát triển khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện, tiệc cưới

Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng.

Tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng.

Làm hợp đồng, kí kết hợp đồng đặt tiệc với khách hàng..

Triển khai, giám sát các chương trình tiêc cho khách hàng.

Nam / Nữ tuổi từ 23 đến 35.

Có kinh nghiệm về sale nhà hàng, tư vấn tiệc là lợi thế

Giao tiếp tự tin, phong thái chuyên nghiệp

Trung thực và tận tâm với công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiệc cưới – sự kiện

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Fulltime

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.

- Chịu trách nhiệm tăng doanh thu dịch vụ ẩm thực, hội nghị, tiệc

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

