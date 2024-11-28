Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tìm kiếm phát triển khách hàng có nhu cầu tổ chức sự kiện, tiệc cưới
Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng.
Tư vấn các gói dịch vụ trong tiệc cưới: Media, món ăn, âm thanh ánh sáng.
Làm hợp đồng, kí kết hợp đồng đặt tiệc với khách hàng..
Triển khai, giám sát các chương trình tiêc cho khách hàng.
Nam / Nữ tuổi từ 23 đến 35.
Có kinh nghiệm về sale nhà hàng, tư vấn tiệc là lợi thế
Giao tiếp tự tin, phong thái chuyên nghiệp
Trung thực và tận tâm với công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiệc cưới – sự kiện

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiệc cưới – sự kiện
Thời gian làm việc: Fulltime
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chương trình tiệc của khách hàng đạt hiệu quả cao.
- Chịu trách nhiệm tăng doanh thu dịch vụ ẩm thực, hội nghị, tiệc

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 431 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

