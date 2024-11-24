Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Thôn A Sờ, xã Ma Cooih, Đông Giang, Quảng Nam, Đông Giang, Huyện Đông Giang

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách đối tác Corp tại Khu du lịch Sinh Thái Cổng Trời Đông Giang
Nắm bắt rõ sản phẩm dịch vụ; Tư vấn dịch vụ; chăm sóc khách hàng.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng cũ.
Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới.
Tìm kiếm khách hàng tổ chức sự kiện, tiếp khách, gửi báo giá cho khách, tư vấn và góp ý cho khách về thực đơn và cách setup.
Đàm phán, thuyết phục các đối tác, khách hàng sử dụng dịch vụ, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản,chuyển cho trưởng phòng kinh doanh xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng.
Lập thủ tục ký kết hợp đồng, theo dõi việc sử dụng dịch vụ và lưu hợp đồng.
Giám sát chất lượng dịch vụ, liên hệ giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng.
Thực hiện, đề xuất các chiến lược kinh doanh, quảng cáo, các chương trình kích cầu khách hàng.
Tham gia hội chợ, Sales Call quảng bá sản phẩm, tìm kiếm các đối tác mới.
Làm theo những chỉ đạo của Cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan.
- Trung thực, chịu khó, có kinh nghiệm là nhân viên kinh doanh trong Nhà hàng, khách sạn, khu du lịch.
- Tạo lập mối quan hệ tốt, giao tiếp tốt
-Kỹ năng xử lý vấn đề tốt, linh hoạt
-Khả năng làm việc đôc lập tốt
- Biết tiếng anh là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Hỗ trợ cơm ca 3buổi/ngày; Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV
Nghỉ 4-5 ngày/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn
Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm.
Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm...
Tham gia teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn A Sờ, Xã Mà Cooih, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

