Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Sinh Thái Hang Gợp làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Thôn A Sờ, xã Ma Cooih, Đông Giang, Quảng Nam, Đông Giang, Huyện Đông Giang

Phụ trách đối tác Corp tại Khu du lịch Sinh Thái Cổng Trời Đông Giang

Nắm bắt rõ sản phẩm dịch vụ; Tư vấn dịch vụ; chăm sóc khách hàng.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng cũ.

Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới.

Tìm kiếm khách hàng tổ chức sự kiện, tiếp khách, gửi báo giá cho khách, tư vấn và góp ý cho khách về thực đơn và cách setup.

Đàm phán, thuyết phục các đối tác, khách hàng sử dụng dịch vụ, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản,chuyển cho trưởng phòng kinh doanh xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng.

Lập thủ tục ký kết hợp đồng, theo dõi việc sử dụng dịch vụ và lưu hợp đồng.

Giám sát chất lượng dịch vụ, liên hệ giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng.

Thực hiện, đề xuất các chiến lược kinh doanh, quảng cáo, các chương trình kích cầu khách hàng.

Tham gia hội chợ, Sales Call quảng bá sản phẩm, tìm kiếm các đối tác mới.

Làm theo những chỉ đạo của Cấp trên giao phó.

- Nam / nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan.

- Trung thực, chịu khó, có kinh nghiệm là nhân viên kinh doanh trong Nhà hàng, khách sạn, khu du lịch.

- Tạo lập mối quan hệ tốt, giao tiếp tốt

-Kỹ năng xử lý vấn đề tốt, linh hoạt

-Khả năng làm việc đôc lập tốt

- Biết tiếng anh là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Hỗ trợ cơm ca 3buổi/ngày; Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV

Nghỉ 4-5 ngày/tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn

Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm.

Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm...

Tham gia teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác

