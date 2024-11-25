Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R6 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên bản đồ sale trong bán kính 2 km của nhà hàng, có tỉ lệ chuyển đổi cao, có số điện thoại của các đầu mối kết nối,
- Trực tiếp đến các văn phòng, doanh nghiệp, trường học, ... để giới thiệu và tặng quà kéo khách đến nhà hàng,
- Phối hợp với nhà hàng chắm sóc tốt khách đưa đến
- Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng tiềm tăng để phát triển nguồn khách hàng,
- Chăm sóc các nguồn data base tổng hợp được và được giao,
- Chăm sóc và quản trị Facebook của nhà hàng,
- Chăm sóc và Quản trị kênh Zalo, số điện thoại được giao,
- Hiểu rõ về món ăn thức uống của nhà hàng,

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ, có ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
Yêu thích kinh doanh, chăm chỉ, chịu khó

Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 + 1.000.000 phụ cấp xăng xe + 2.000.000 KPI
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo miễn phí công thức chốt sale độc quyền
Cơ hội việc làm ổn định, môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng mỗi cá nhân
Cơ hội học hỏi, phát triển kĩ năng mềm, phát triển kĩ năng trở thành một sale chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngõ 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

