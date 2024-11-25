Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lên bản đồ sale trong bán kính 2 km của nhà hàng, có tỉ lệ chuyển đổi cao, có số điện thoại của các đầu mối kết nối,

- Trực tiếp đến các văn phòng, doanh nghiệp, trường học, ... để giới thiệu và tặng quà kéo khách đến nhà hàng,

- Phối hợp với nhà hàng chắm sóc tốt khách đưa đến

- Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng tiềm tăng để phát triển nguồn khách hàng,

- Chăm sóc các nguồn data base tổng hợp được và được giao,

- Chăm sóc và quản trị Facebook của nhà hàng,

- Chăm sóc và Quản trị kênh Zalo, số điện thoại được giao,

- Hiểu rõ về món ăn thức uống của nhà hàng,