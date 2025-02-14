Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 98 Đào Duy Từ, Phường 8, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Làm việc từ 08h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (nếu có việc)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng, đặc biệt là Excel.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T Thì Được Hưởng Những Gì
- Được review lương mỗi năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
