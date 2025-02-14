Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 98 Đào Duy Từ, Phường 8, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Làm việc từ 08h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (nếu có việc)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng, đặc biệt là Excel.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T Thì Được Hưởng Những Gì

- Được review lương mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV VT XDGT T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin