Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Lập Kế hoạch và tổ chức triển khai
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành QTKD, Marketing hoặc tương đương
Ưu tiên ứng viên đã từng làm kinh doanh, bán hàng
Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt, giọng nói dễ nghe
Đam mê với công việc sale, kinh doanh, có tinh thần cầu tiến
Thành thạo MS Office
Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh
Ưu tiên những ứng viên có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc là một lợi thế mạnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + hoa hồng + thưởng
Phụ cấp cơm
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, mừng cưới hỏi, tang chế, và thăm hỏi nằm viện/ốm đau.
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát hằng năm
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh.
