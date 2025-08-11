Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 13 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm toàn bộ các báo cáo liên quan đến thuế.
Kiểm tra và đối chiếu tất cả hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra.
Kiểm tra hóa đơn đầu vào để đảm bảo hóa đơn kê khai hợp pháp và đảm bảo khấu trừ tối ưu.
Theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn tại các điểm bán hàng đảm bảo hóa đơn được sử dụng liên tục.
Kê khai và làm báo cáo thuế hàng tháng theo định kỳ bao gồm: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế nhà thầu (nếu có), thuế TNDN để trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để in và phát hóa đơn.
Lập bản kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế theo thời gian, thứ tự, số quyển, không để thất thoát, hư hỏng.
Cập nhật các văn bản luật, các chính sách và thủ tục thay đổi của Tổng cục thuế.
Cùng với Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng tiến hành quyết toán các loại thuế phát sinh
Lập hệ thống các Báo cáo tài chính tháng, quý, năm.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có nghiệp vụ phát sinh.
Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý các loại thuế để cấp trên xem xét và áp dụng
Đào tạo kiến thức, nghiệp vụ hỗ trợ thuế cho các bộ phận liên quan (nếu cần)
Kiểm soát thông số chi tiết của toàn bộ hoạt động nghiệp vụ cơ bản và đưa ra các cảnh báo về rủi ro phát sinh hoặc hành động đảm bảo có thể thực hiện trong quá trình thực hiện.
Phát triển và duy trì mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ và giữa các bộ phận
Hợp tác với kế toán mua hàng, nhận hàng, phải trả để làm tốt kê khai thuế GTGT đầu vào.
Kết hợp chặt chẽ với Kế toán doanh thu để kê khai thuế GTGT đầu ra
Tạo và duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan thuế cũng như các cơ quan ban ngành để có sự hỗ trợ tốt nhất trong lĩnh vực thuế.
Sẵn sàng và có trách nhiệm khi được cấp trên giao cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác phù hợp năng lực cá nhân.
Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng/ Kế toán Tổng hợp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân trở lên các nhóm ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật, hoặc các ngành có liên quan khác
Có chứng chỉ kế toán, thuế là một lợi thế (VD: Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ đại lý thuế,...).
Nắm vững các quy định của pháp luật về thuế (GTGT, TNDN, TNCN…).
Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp có phụ trách thuế
Ưu tiên ứng viên từng làm việc với cơ quan thuế hoặc tham gia quyết toán thuế
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo...) và Excel.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn ca tại khách sạn
Thưởng Lễ, Tết (08/3; 30/4-01/5; 01/6; 02/9; 20/10; Tết Dương lịch / Âm lịch…)
Thưởng cuối năm (theo kết quả hoạt động SXKD)
Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau…
Các hoạt động ngoại khóa, nghỉ dưỡng định kỳ và đột xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Song Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13 Nhà chung,P.Hàng Trống,Hoàn Kiếm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

