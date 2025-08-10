Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B4 - TT15 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng theo yêu cầu của Cấp trên, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho Công ty

- Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của Trưởng phòng/Ban Giám đốc, lập các kế hoạch tuyển dụng

- Điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyển dụng

- Soạn thảo thông báo tuyển dụng nội bộ và nội dung đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, tiến hành đăng tuyển

- Chịu trách nhiệm về kết quả tuyển dụng, tổng hợp kết quả phỏng vấn, trình duyệt các hồ sơ đạt và thông báo kết quả phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ; Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương.

- Kỹ năng báo cáo, tin học văn phòng tốt

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và sắp xếp công việc tốt

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận (8-12TR) theo năng lực + Phụ cấp.

- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng.

- Cơ hội tham gia các event/festival, teambuilding…

- Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 - 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế

