Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B4

- TT15 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng theo yêu cầu của Cấp trên, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho Công ty
- Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của Trưởng phòng/Ban Giám đốc, lập các kế hoạch tuyển dụng
- Điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyển dụng
- Soạn thảo thông báo tuyển dụng nội bộ và nội dung đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, tiến hành đăng tuyển
- Chịu trách nhiệm về kết quả tuyển dụng, tổng hợp kết quả phỏng vấn, trình duyệt các hồ sơ đạt và thông báo kết quả phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ; Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương.
- Kỹ năng báo cáo, tin học văn phòng tốt
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và sắp xếp công việc tốt
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận (8-12TR) theo năng lực + Phụ cấp.
- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng.
- Cơ hội tham gia các event/festival, teambuilding…
- Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 - 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

