Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin