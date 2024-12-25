Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế DMV (Quảng Cáo Siêu Tốc) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 399B Trường Chinh, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

- Trực hotline, Fanpage, Zalo, CRM.. tư vấn sản phẩm cho khách hàng

- Tư vấn sản phẩm trực tiếp cho khách hàng khi khách hàng đến Showroom

- Lên đơn hàng, đóng gói, giao hàng và quản lý đơn hàng

- Báo cáo trực tiếp cho cấp trên

Sản phẩm bán là: Các dòng Máy Phiên Dịch Ngôn Ngữ Thông Minh của thương hiệu ATALK - Máy Thông Dịch Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới

Các dòng sản phẩm như: Atalk Plus +, Atalk Plus, Atalk One, Atalk Go, Atal Pen 5

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm nhân viên bán hàng tối thiểu 6 tháng

- Nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành

- Độ tuổi: 21 - 30 tuổi.

- Biết sử dụng máy tính và tin học văn phòng cơ bản

- Có giọng nói tốt & khả năng giao tiếp tốt

- Khả năng học hỏi nhanh/tự học/chủ động trong công việc.

- Có laptop riêng.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế DMV (Quảng Cáo Siêu Tốc) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Lương tháng 13; các ngày nghỉ Lễ - Tết.

- Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...)

- Được hưởng các phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà tặng các dịp Lễ, Tết, ngày sinh nhật...

- Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định của nhà nước Việt Nam

- Được đào tạo chuyên sâu trong suốt quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế DMV (Quảng Cáo Siêu Tốc)

