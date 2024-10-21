Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngọc Thuỵ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng mới (online và offline).
- Soạn thảo hợp đồng, báo giá theo mẫu của công ty
- Chuẩn bị hàng cho khách, kiểm soát công nợ và 1 số việc văn phòng khác
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Trung thực, cầu tiến, thích kiếm tiền
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Zalo, Facebook...
- Chịu khó học hỏi, tiếp thu, năng động
- Có khả năng làm và xử lý công việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng + % doanh thu + thưởng KPI (thu nhập từ 8 - 20 triệu) tùy theo năng lực
- Có Lương, Thưởng các kỳ lễ, Tết
- Nghỉ phép 1 ngày/tháng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, cách tìm kiếm, chăm sóc khách hàng
- Được đào tạo cập nhật những công nghệ, kỹ năng mới trong quá trình làm việc
- Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ của công ty
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Được đào tạo và sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ NGHỆ KOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P3, Khu B4b, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

