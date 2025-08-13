Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Dolphin 28 Trần Bình, Từ Liêm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tổ chức các hoạt động tiếng Anh tại lớp song ngữ đối với các lứa tuổi.

- Phối hợp rèn các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp cho trẻ

- Quan sát, học hỏi sử dụng các kiến thức về tâm lý và sự phát triển của trẻ nhỏ để áp dụng trong công việc dạy bộ môn tiếng Anh

- Chuẩn bị đồ dùng học liệu cho các hoạt động dạy học môn tiếng Anh

- Theo dõi tiến bộ của học sinh và ghi nhận xét về đánh giá tiến bộ chung của học sinh vào báo cáo tiến độ học tập của học sinh vào các kỳ đánh giá hàng tháng, đánh giá cuối năm 02 lần/năm (cuối HKI và HKII)

- Trực tiếp tổ chức tham gia các hoạt động sự kiện tiếng Anh trong trường

- Phối hợp với GVMN trong lớp để nắm bắt kế hoạch, giáo án, chuẩn bị đồ dùng học liệu, môi trường lớp học của các hoạt động trong ngày.

- Có nhiệm vụ phiên dịch, hỗ trợ GVNN trong các hoạt động của trẻ.

- Giao tiếp 100% tiếng Anh trong các hoạt động khi giao tiếp với trẻ

- Thực hiện kế hoạch chuyên môn theo kế hoạch của Nhà trường (dạy học, tổ, dã ngoại, sự kiện, ngoại khóa ...)

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng (giờ ăn, ngủ, vệ sinh) đúng thời gian biểu theo quy định của nhà trường

- Rèn các kỹ năng hướng dẫn trẻ tự lập, văn minh

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm làm việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh.

- Thành thạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm giảng dạy tại trung tâm, trường học 1 năm trở lên

- Có chứng chỉ sư phạm và các giấy tờ khác theo đúng yêu cầu của ngành dọc.

2. Năng lực, kỹ năng và thái độ

- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân trẻ và gia đình trẻ

- Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi về tinh thần và thể chất.

- Tác phong chuẩn mực của nhà giáo

- Giao tiếp ứng xử bằng sự thành tâm, thiện ý. Đồng cảm trong giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên và PHHS. Bình tĩnh, kiên trì, linh hoạt, thẳng thắn, khéo léo trong ứng xử và giải quyết tình huống. Tư duy tích cực. Thống nhất trong ngôn ngữ, hành vi, thái độ

- Ham học hỏi, có ý chí vươn lên trong công việc.

3. Yêu cầu khác

- Chuyển địa điểm làm việc theo yêu cầu

- Giới tính nữ, độ tuổi từ 21- 35 tuổi

- Hình thức ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương từ 9,5 - 13 Triệu

2. Các chế độ thưởng

Thưởng tái tục học sinh

Thưởng KPIs hiệu quả hàng tháng

Thưởng học sinh mới

Thưởng nguồn

3. Chính sách khác

- Thưởng lễ/ Tết theo quy định

- Đóng BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin